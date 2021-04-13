Джерело:КМДА
У Києві поки не дозволяють проведення ярмарків. Таке рішення ухвалили з огляду на ситуацію з коронавірусом.
В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва наголосили, що у столиці погіршується ситуація з епідемією COVID-19. Цікаво, що Департамент водночас вже дозволив облаштовувати літні майданчики ресторанам та кафе.
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Втім, вони поки працювати не будуть – відкриються лише після того, як Київ вийде із "червоної зони".
Щодо ярмарків, то наразі невідомо на який термін заборонили їх проведення.
Продовжено заборону на території міста Києва проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження,
– йдеться у повідомлення пресслужби Департаменту.
У Києві станом на ранок 13 квітня ситуація з розповсюдженням COVID-19 залишається поганою. Зокрема, мовиться про 1 503 нових випадки. Це добовий антирекорд серед усіх регіонів України. Крім того, загалом у столиці на коронавірус захворіло більше людей, аніж одужало.