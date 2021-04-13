У Києві поки не дозволяють проведення ярмарків. Таке рішення ухвалили з огляду на ситуацію з коронавірусом.

В Департаменті промисловості та розвитку підприємництва наголосили, що у столиці погіршується ситуація з епідемією COVID-19. Цікаво, що Департамент водночас вже дозволив облаштовувати літні майданчики ресторанам та кафе.

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Втім, вони поки працювати не будуть – відкриються лише після того, як Київ вийде із "червоної зони".

Коли дозволять ярмарки – невідомо

Щодо ярмарків, то наразі невідомо на який термін заборонили їх проведення.

Продовжено заборону на території міста Києва проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження,

– йдеться у повідомлення пресслужби Департаменту.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У Києві станом на ранок 13 квітня ситуація з розповсюдженням COVID-19 залишається поганою. Зокрема, мовиться про 1 503 нових випадки. Це добовий антирекорд серед усіх регіонів України. Крім того, загалом у столиці на коронавірус захворіло більше людей, аніж одужало.