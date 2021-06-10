Про вчинення злочину поліцейські дізналися від самого потерпілого. Він повідомив правоохоронцям, що його примусом відвезли за межі Києва, після чого під загрозою пістолета забрали годинник, мобільний та гаманець.

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Наступного дня після інциденту ймовірних правопорушників затримали.

Познайомилися у ресторані

Поліцейські з'ясували, що двоє уродженців іншої держави, які мешкають на Київщині, познайомилися з потерпілим, коли той відпочивав в одному з ресторанів.

Після цього чоловіки нібито запропонували підвезти іноземця до готелю, але вивезли його з Києва, де почали погрожувати пістолетом. Забравши коштовності, зловмисники поїхали.

Затримали ймовірних злочинців у ресторані в центрі столиці, на парковці якого поліцейські побачили їх машину.

Чоловікам 1993 та 1994 років народження інкримінують вчинення розбою.

Досудове розслідування кримінального провадження триває. У помешканнях фігурантів поліцейські знайшли зброю та речі потерпілого. Зловмисникам вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме їм запобіжний захід.

Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

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