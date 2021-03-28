У Києві поліцейські влаштували погоню та зіткнулися з мотоциклом: є постраждалий
У Киві ДТП за участі поліції та мотоцикла / "Українська правда"
У Києві ввечері 28 березня сталася ДТП за участі мотоцикла та автомобіля патрульної поліції. Унаслідок зіткнення постраждав водій байка.
Джерело:dtp.kiev.ua
Правоохоронці влаштували погоню за порушником на смузі громадського транспорту. Вони підрізали мотоцикліста, це призвело до падіння транспортного засобу на дорогу.
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Водій байка зламав руку
У результаті зіткнення з патрульним автомобілем водій мотоцикла зламав руку. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
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