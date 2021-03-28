У Києві поліцейські влаштували погоню та зіткнулися з мотоциклом: є постраждалий

У Києві ввечері 28 березня сталася ДТП за участі мотоцикла та автомобіля патрульної поліції. Унаслідок зіткнення постраждав водій байка.

Правоохоронці влаштували погоню за порушником на смузі громадського транспорту. Вони підрізали мотоцикліста, це призвело до падіння транспортного засобу на дорогу.

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Водій байка зламав руку

У результаті зіткнення з патрульним автомобілем водій мотоцикла зламав руку. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

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