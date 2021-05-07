У Києві поліцейський під час патрулювання вкрав у потерпілого сумку з великою сумою грошей

У столиці співробітник поліції разом з 2 колегами патрулював вулиці міста. Під час робочої зміни він забрав сумку в місцевого жителя, який впав з електросамоката. У ній готівкою було понад 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури поліцейському Святошинського районного відділу повідомили про підозру.

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Як відбулася крадіжка

Правоохоронець, перебуваючи на добовому чергуванні у нічний час доби, патрулював вулиці міста у складі екіпажу разом із 2 колегами.

Повернувши на вулицю Смілянську, він помітив чоловіка на електросамокаті, який не впорався з керування і впав посеред дороги.

Під час інциденту у чоловіка випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошей – 116 тисячами гривень, 2 600 доларів, понад 1 000 євро.

У момент коли двоє інших правоохоронців вийшли з автомобіля, щоб допомогти потерпілому та викликати швидку, підозрюваний відкрито заволодів сумкою потерпілого, розпорядившись нею та її вмістом на власний розсуд,

– наголошують у прокуратурі.

У чому підозрюють патрульного

Поліцейського підозрюють у відкритому викраденні чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, тривають слідчі дії, зокрема перевіряють, чи були причетні до інциденту й інші правоохоронці.