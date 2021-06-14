Це помітили журналісти "Громадського" й звернулись до речниці Нацполіції Оксани Блищик. Вона назвала це "жахом" й пообіцяла розібратися.

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Назвали повій – "шл*хами"

Так назвали фотографію з повіями під час завантаження на сайт. Погане слово було помітне в URL – ймовірно, що той, хто це зробив не подумав, що назву буде відображено для всіх.

Втім, в пресслужбі поліції припустили, що таку назву файлу надав сам комп’ютер автоматично. Але така версія малоймовірна.

Цю фотографію піписали поганим словом / Скриншот "Громадського"

Погане слово виправили.

Про бордель

Місце для надання інтимних послуг облаштували у квартирі. Організаторкою "бізнесу" виявилася 31-річна мешканка Бориспільщини, яка разом із 20-річним співмешканцем створила "фірму" з виторгом приблизно 30 тисяч гривень щодоби.

Правоохоронці з’ясували, що послуги сексуального характеру за грошову винагороду надавали 15 жінок віком від 18 до 30 років, зокрема й іноземки.

Одна з повій / Фото Нацполіції

За годину роботи кожна отримувала приблизно 3 тисячі гривень. Половину від зароблених коштів дівчата віддавали організаторам бізнесу.

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