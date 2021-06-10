За даними слідства, чоловіки-організатори бізнесу обслуговували підприємство, яке надавало киянам гроші в кредит. Із тими, хто не повернув позику у визначений термін, розбиралися колектори.

Дивіться також Апеляція збільшила заставу для експрацівника СБУ, якого підозрюють у хабарництві

Ймовірно, незаконною діяльністю займалися також інші працівники колекторського агенства, але у справі наразі фігурують лише 3 зловмисників.

Працювали з 2019 року



Колекторська компанія працювала 2 роки / Фото поліції Києва

Поліцейські стверджують, що зловмисники організували діяльність фірми два роки тому. Вони налагодили роботу колл-центру, звідки потерпілим й дзвонили з погрозами.

Слідчі задокументували факти порушення закону фігурантами злочину, після чого прийшли до приміщення офісу з обшуками.

Правоохоронці з'ясували, що організаторів колекторської діяльності було фактично двоє. Їх третій поплічник був виконавцем.

Борги, які зловмисники вибивали з людей, сягали сум з 1500 до 180 тисяч гривень.



З офісу колекторів вилучили оргтехніку та інші докази злочинної діяльності / Фото поліції Києва

Окрім реальних боржників кредитної компанії, зловмисники нібито телефонували до інших осіб, які взагалі жодного відношення до кредитів не мали.

Щоб вибивати гроші з людей, правопорушники погрожували потерпілим застосуванням фізичного насильства, знищенням майна, а також розправою над їх родичами.

Всім фігурантам провадження інкримінують примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. Якщо суд визнає їх винними, чоловікам загрожує до 8 років ув'язнення.