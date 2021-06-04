За словами Бугайчука, поліція жорстко затримала невідомого чоловіка. Його нібито били й тягали по асфальту.

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Що розповів Бугайчук

"Друзі, на Кирилівській знову катують. Прошу адвокатів", – написав він у фейсбуці.

Бугайчук також опублікував відео на якому невідомий чоловік сидить на асфальті, обпершись на автівку поліції.

Як розповів Бугайчук, він просто став свідком події. А чоловік зовсім стороння людина й він не має до затримання жодного відношення. Про це повідомляє сайт видання "Сегодня".

Коментар поліції

Втім, правоохоронці про побиття не кажуть – повідомляють, що затримали чоловіка з наркотиками. Його особа не відома.

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