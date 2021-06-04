За словами Бугайчука, поліція жорстко затримала невідомого чоловіка. Його нібито били й тягали по асфальту.
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Що розповів Бугайчук
"Друзі, на Кирилівській знову катують. Прошу адвокатів", – написав він у фейсбуці.
Бугайчук також опублікував відео на якому невідомий чоловік сидить на асфальті, обпершись на автівку поліції.
Як розповів Бугайчук, він просто став свідком події. А чоловік зовсім стороння людина й він не має до затримання жодного відношення. Про це повідомляє сайт видання "Сегодня".
Коментар поліції
Втім, правоохоронці про побиття не кажуть – повідомляють, що затримали чоловіка з наркотиками. Його особа не відома.
Побиття художника Міті Бугайчука: факти
- У Києві на Подолі в ніч на 19 травня поліція жорстко затримала художника Дмитра Бугайчука. Правоохоронці зламали чоловікові ніс й тримали у кайданках кілька годин.
- Такі дії, зі слів поліції, обумовлені тим, що затриманий нібито чинив опір, був п'яним і ймовірно викинув пакетик з наркотиками.
- Водночас правоохоронці почали службове розслідування, яке оцінить правомірність дій поліцейських.