У Києві поліція нібито побила чоловіка: це сталось там, де затримали художника Бугайчука

У Києві на вулиці Кирилівській, що на Подолі, поліція нібито побила чоловіка. Про це заявив художник Мітя Бугайчук, який нещодавно постраждав від рук правоохоронців на тій самій вулиці.

За словами Бугайчука, поліція жорстко затримала невідомого чоловіка. Його нібито били й тягали по асфальту.

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Що розповів Бугайчук

"Друзі, на Кирилівській знову катують. Прошу адвокатів", – написав він у фейсбуці.

Бугайчук також опублікував відео на якому невідомий чоловік сидить на асфальті, обпершись на автівку поліції.

Як розповів Бугайчук, він просто став свідком події. А чоловік зовсім стороння людина й він не має до затримання жодного відношення. Про це повідомляє сайт видання "Сегодня".

Коментар поліції

Втім, правоохоронці про побиття не кажуть – повідомляють, що затримали чоловіка з наркотиками. Його особа не відома.

Побиття художника Міті Бугайчука: факти