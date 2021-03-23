У Києві поліція врятувала рибалку: пішов під лід – відео

У Києві патрульні поліцейські врятували життя чоловікові. Він вирішив порибалити у замерзлому водоймищі, але провалився під лід. Рибалка самостійно вже вибратися не міг.

Коли патрульні прибули на виклик, то рибалка не ворушився – він змерз та втратив сили. Правоохоронці зробили з того, що було під руками опору й дісталися до чоловіка.

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Вони витягли його на берег й передали у руки лікарів.

Потрапив у пастку

Це сталось у водоймі на вулиці Кадетський Гай, що у Солом'янському районі столиці. Рибалка потрапив у пастку за метрів 10-15 від берега.

Чоловік не реагував на слова патрульних та не рухався. Діставшись до нього, інспектор обмотав чоловіка мотузкою та почав витягувати, сам потерпілий не міг її тримати.

Ближче до берега лід тріснув, проте це не завадило патрульним врятували постраждалого.

У Києві поліція врятувала рибалку: дивіться відео