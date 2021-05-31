Все почалося з погроз. Чоловіки, деякі з них не громадяни України, шантажували нещасну – вимагали виплачувати щомісяця по 15 тисяч гривень, нібито вона комусь була винна гроші.

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Шантажували й залякували

Спочатку бандити відібрали в неї 30 тисяч й особисті речі.

Після цього зловмисники продовжували тероризувати жінку, але вона відмовлялась платити їм гроші. Тоді бандити викрали її просто посеред вулиці – силоміць заштовхнули в автівку, побили та забрали 15 тисяч гривень.

Ефектне затримання

Банду з 4 осіб затримали на Лісовому проспекті просто на очах перехожих. Люди зупинилися й спостерігали за тим, що відбувається немов у театрі. Злочинці чинили опір поліції та намагались втекти, але не вийшло.

Під час спецоперації жінку було звільнено.

Затримання банди / Фото Нацполіції

У операції брав участь полк особливого призначення / Фото Нацполіції

У Києві поліція затримала банду й звільнила жінку: відео

Всіх затриманих тримають у СІЗО. Їм загрожує ув’язнення до 10 років.