Поліцейські Києва затримали чоловіка через крадіжку обладнання з "Охматдиту": відео

Правоохоронці швидко відреагували на сповіщення про зникле з дитячої лікарні обладнання та спіймали підозрюваного у скоєнні злочину. 15 лютого про це розповіли у пресслужбі поліції столиці.

За даними слідства, чоловік потайки пробрався до одного з кабінетів, де забрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість цього обладнання – майже 250 тисяч гривень.

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Після вилучення викраденого пристрою у зловмисника поліцейські влаштували досить пафосне повернення. Для цього у залі "Охматдиту" зібрали купу лікарів, які разом із генеральним директором лікарні дякували правоохоронцям.

Раніше судимий

За даними слідства, злочин скоїв 28-річний уродженець Кіровоградської області.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік.

Викрадений датчик правоохоронці знайшли у квартирі, де мешкає чоловік.

Підозрюваному інкримінують скоєння крадіжки. Максимальне покарання за цей злочин, яке передбачено Кримінальним кодексом, – до 6 років ув'язнення.

Дивіться відео повернення вкраденого медичного обладнання до "Охматдиту":

ультразвукового діагностування. У ході перевірки ми також з’ясували, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі».