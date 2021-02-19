Збували метадон у кількох районах Києва: спецпризначенці поліції викрила угрупування ромів

Правоохоронці провели досить масштабну спецоперацію з затримання причетних до мережі з розповсюдження наркотиків у Києві. Фігурантами справи є представники етнічної меншини.

Як зазначили правоохоронці, під час спецоперації бійці спецпідрозділів затримали двох зловмисників, які, за даними слідства, організували та адміністрували наркодіяльність угрупування.

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67-річний та 35-річний представники ромської національності налагодили розповсюдження метадону у двох районах Києва.

Розповсюджували самостійно



Поліцейські затримали організаторів наркобізнесу / Фото пресслужби поліції Києва

Безпосереднім продажем заборонених речовин, як зазначили у поліції, займалися самі ж організатори угрупування.

Під час операції правоохоронці провели обшуки у місцях, де жили фігуранти справи, а також у циганському таборі, побудованому зі сміття в одному з районів столиці.

До роботи у самобудові залучали також працівників ювенальної превенції та райдержадміністрації, оскільки у повній антисанітарії, без обігріву, у таборі мешкали діти.

Також поліцейські доставили для опитів понад 30 наркозалежних для перевірки причетності їх до скоєння злочинів у Києві.



У спецоперації брали участь кінологи / Фото пресслужби поліції Києва

Організаторам наркобізнесу вже оголосили підозру у незаконному виготовленні та збуті наркотичних речовин. Якщо суд визнає їх провину, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.