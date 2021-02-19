Збували метадон у кількох районах Києва: спецпризначенці поліції викрила угрупування ромів

Джерело:поліція Києва
Правоохоронці провели досить масштабну спецоперацію з затримання причетних до мережі з розповсюдження наркотиків у Києві. Фігурантами справи є представники етнічної меншини.
Як зазначили правоохоронці, під час спецоперації бійці спецпідрозділів затримали двох зловмисників, які, за даними слідства, організували та адміністрували наркодіяльність угрупування.
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Поліцейські затримали організаторів наркобізнесу / Фото пресслужби поліції Києва
Безпосереднім продажем заборонених речовин, як зазначили у поліції, займалися самі ж організатори угрупування.
У спецоперації брали участь кінологи / Фото пресслужби поліції Києва
Організаторам наркобізнесу вже оголосили підозру у незаконному виготовленні та збуті наркотичних речовин. Якщо суд визнає їх провину, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.