У Києві викрили правоохоронців-перевертнів – службовці Нацполіції об’єднались зі злочинцями-грузинами, щоб обікрасти квартиру. Зловмисники викрали 13 тисяч доларів й поділили між собою – у змові було 5 осіб.

Чесні правоохоронці викрили своїх "колег" та фактично найнятих ними злодіїв – всіх учасників банди незабаром судитимуть. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Під час обшуків було виявлені речові докази, а саме – набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло.

Розслідування веде ДБР, їм допомагає Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Раніше сайт 24 каналу писав, що у Києві затримали колишнього правоохоронця, який займався підробкою грошей.