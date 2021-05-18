Майже половина респондентів відповіла, що Віталій Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в місті – 48%. Водночас кияни не так високо оцінюють роботу у цій сфері Володимира Зеленського – лише 35% людей вважають дії президента ефективними.
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Ситуація з коронавірусом
У травні 39% киян вважають, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася. У квітні таких було лише 6%.
При цьому 45% киян вважають, що ситуація не змінилася (у квітні – 30%) і лише 10% побачили погіршення (у квітні – 62%).
Хворів чи не хворів
Майже кожен третій киянин (39%) вважає, що вже хворів на коронавірус. З них 60% стверджують, що мали позитивний тест, 39% – мали просто симптоми й не робили тесту. При цьому не хворіли на COVID-19 58%.
Вакцинація
Особисто зробити щеплення від коронавірусу хотіли б 47% киян, 50% вакцинуватися не готові.