У Києві половина мешканців не хоче вакцинуватися: опитування

У Києві Група Рейтинг опитала мешканців. Соціологи з’ясували як кияни ставляться до вакцинації та як оцінюють дії мера у протидії пандемії коронавірусу.

Майже половина респондентів відповіла, що Віталій Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в місті – 48%. Водночас кияни не так високо оцінюють роботу у цій сфері Володимира Зеленського – лише 35% людей вважають дії президента ефективними.

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Ситуація з коронавірусом

У травні 39% киян вважають, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася. У квітні таких було лише 6%.

При цьому 45% киян вважають, що ситуація не змінилася (у квітні – 30%) і лише 10% побачили погіршення (у квітні – 62%).

Хворів чи не хворів

Майже кожен третій киянин (39%) вважає, що вже хворів на коронавірус. З них 60% стверджують, що мали позитивний тест, 39% – мали просто симптоми й не робили тесту. При цьому не хворіли на COVID-19 58%.

Вакцинація

Особисто зробити щеплення від коронавірусу хотіли б 47% киян, 50% вакцинуватися не готові.

Опитування було проведене протягом 15-16 травня 2021 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування. Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші.