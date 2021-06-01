У Києві помер 2-річний хлопчик, якого у квітні витягли з пожежі на Троєщині

У Києві 1 червня, на жаль, помер 2-річний хлопчик, якого витягли з пожежі на вулиці Марини Цвєтаєвої, що на Троєщині. Лікарі майже місяць боролись за його життя.

Трагедія сталась 9 квітня 2021 року у квартирі де мешкала родина – двох дітей рятувальники винесли з пожежі без ознак життя. Втім, вогнеборці повернули дихання дітям. Їх відвезли у лікарню.

Детально про цю пожежу Жахлива пожежа у Києві: рятувальники реанімували двох дітей – відео

Дитина була у критичному стані

6-річний хлопчик вже перебуває вдома, а його молодший брат, на превеликий жаль, так й не прийшов до тями.

З початку госпіталізації його стан залишався критичним та нестабільним. Останні кілька днів він був у стані коми, близькою до смерті мозку.

Пожежа на Троєщині: що відомо

Повідомлення про загоряння на вулиці Марини Цвєтаєвої, 10/87 надійшло до рятувальників о 17:01.

Коли вогнеборці прибули на місце, вони побачили, що горить квартира на 14 поверсі.

Під час заходів з ліквідації вогню рятувальники знайшли у квартирі хлопчиків 2 та 6 років, які не подавали ознак життя.

Дітлахів винесли на вулицю та почали надавати їм невідкладну домедичну допомогу.

Доки одні рятувальники намагалися реанімувати хлопчиків, інші боролися з вогнем. Пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідували о 17:26.

Швидка прибули на місце лише о 17:40. Медики госпіталізували дітей. Крім того, від пожежі постраждала сусідка. Вона отруїлася продуктами горіння, однак відмовилася від поїздки до лікарні.