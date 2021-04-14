У Києві помер скульптор Володимир Чепелик: автор пам’ятнику Грушевського

У Києві 13 квітня у віці 75 років помер відомий український скульптор та педагог Володимир Чепелик. Він є автором багатьох пам’ятників, зокрема й монументу Михайлу Грушевському у столиці.

Чепелик був понад 30 років головою Національної спілки художників України та отримав чимало відзнак та нагород за своє життя. Його роботи розташовані не лише у Києві, а й в інших містах України, а також закордоном.

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Найвідоміші роботи у Києві

Пам’ятник Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській, 57. Встановлений у 1998 році.

Фото з сайту Wikipedia

Пам’ятник українському актору Миколі Яковченку у сквері біля Національного драматичного театру імені Івана Франка (площа Івана Франка, 3). Встановлений у 2000 році до 100-річчя з дня народження актора.

Цей пам’ятник Володимир Чепелик зробив у співавторстві із сином – Олексієм.

Фото Andrew Bossi

Пам’ятник Олесю Гончару був встановлений у 2001 році на території невеличкого скверу, на розі вулиць Михайла Коцюбинського та В’ячеслава Липинського.

Фото ZeFt.in.ua

Викладацька робота

Володимир Чепелик активно займався підготовкою й вихованням скульпторів у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури як професор й керівник навчально-творчої майстерні.