У Києві від COVID-19 померла 47-річна жінка, яку лікарі відмовлялися перевести до реанімації
Волонтери та син 47-річної киянки намагалися домогтися переведення важкохворої пацієнтки зі стаціонару до реанімації Київської лікарні №8. Натомість лікарі нібито спочатку вимагали, щоб жінку забезпечили апаратом СРАР.
Джерело:фейсбук Антоніни Селіної
Згодом медики вимагали, щоб родичі шукали хворій місце в реанімації іншої лікарні. При цьому, як стверджують волонтери, лікарі не могли не розуміти, що з сатурацією 42 швидка не візьметься перевозити пацієнтку. Мотивували свої вимоги медики тим, що у реанімації лікарні нібито не було вільного місця.
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Що відомо про смерть 47-річної жінки у 8 лікарні Києва
- 47-річна Світлана хворіла на діабет та мала різні хронічні хвороби. Після інфікування на COVID-19 жінку госпіталізували до медичного закладу.
- У ніч навпроти неділі у пацієнтки впала сатурація. Після 4 годин з моменту якихось маніпуляцій сину хворої Костянтину Улянову повідомили про погіршення стану матері.
- Спочатку лікарі просили привезти до лікарні апарат СРАР. Але коли чоловік знайшов його, медики почали вимагати шукати місце в реанімації іншої лікарні. Тоді син хворої звернувся до волонтерів.
- Лікарі наполегливо відмовлялися від отримання волонтерського апарату СРАР, а волонтери дзвонили до МОЗ, де переконували, що місця у 8 лікарні є.
- Син пацієнтки також казав, що готовий купити апарат ШВЛ, але чув про "відсутність для нього місця".
- Згодом жінку таки перевели до реанімації. Як з'ясувалося, місця там справді були. Жінку інтубували, але вона померла.
Чому Світлану відразу не перевели в реанімацію? Чому потрібно обривати телефони можновладців, щоб домогтися адекватного лікування в столичній лікарні №8? Чому співробітники лікарні №8 приховували реанімаційне місце?
– обурилася у фейсбуці волонтер Антоніна Селіна.
У самій лікарні відмовилися надати коментар 24 каналу з приводу смерті пацієнтки без офіційного звернення до департаменту охорони здоров'я Києва.
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