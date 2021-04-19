У Києві від COVID-19 померла 47-річна жінка, яку лікарі відмовлялися перевести до реанімації

Волонтери та син 47-річної киянки намагалися домогтися переведення важкохворої пацієнтки зі стаціонару до реанімації Київської лікарні №8. Натомість лікарі нібито спочатку вимагали, щоб жінку забезпечили апаратом СРАР.

Згодом медики вимагали, щоб родичі шукали хворій місце в реанімації іншої лікарні. При цьому, як стверджують волонтери, лікарі не могли не розуміти, що з сатурацією 42 швидка не візьметься перевозити пацієнтку. Мотивували свої вимоги медики тим, що у реанімації лікарні нібито не було вільного місця.

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При цьому ліжко, на яке могли покласти жінку, у відділенні, за даними активістів, було вільним.

Що відомо про смерть 47-річної жінки у 8 лікарні Києва

47-річна Світлана хворіла на діабет та мала різні хронічні хвороби. Після інфікування на COVID-19 жінку госпіталізували до медичного закладу.

У ніч навпроти неділі у пацієнтки впала сатурація. Після 4 годин з моменту якихось маніпуляцій сину хворої Костянтину Улянову повідомили про погіршення стану матері.

Спочатку лікарі просили привезти до лікарні апарат СРАР. Але коли чоловік знайшов його, медики почали вимагати шукати місце в реанімації іншої лікарні. Тоді син хворої звернувся до волонтерів.

Лікарі наполегливо відмовлялися від отримання волонтерського апарату СРАР, а волонтери дзвонили до МОЗ, де переконували, що місця у 8 лікарні є.

Син пацієнтки також казав, що готовий купити апарат ШВЛ, але чув про "відсутність для нього місця".

Згодом жінку таки перевели до реанімації. Як з'ясувалося, місця там справді були. Жінку інтубували, але вона померла.

Чому Світлану відразу не перевели в реанімацію? Чому потрібно обривати телефони можновладців, щоб домогтися адекватного лікування в столичній лікарні №8? Чому співробітники лікарні №8 приховували реанімаційне місце?

– обурилася у фейсбуці волонтер Антоніна Селіна.

У самій лікарні відмовилися надати коментар 24 каналу з приводу смерті пацієнтки без офіційного звернення до департаменту охорони здоров'я Києва.