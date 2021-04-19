У Києві від COVID-19 померла 47-річна жінка, яку лікарі відмовлялися перевести до реанімації

Джерело:фейсбук Антоніни Селіної
Волонтери та син 47-річної киянки намагалися домогтися переведення важкохворої пацієнтки зі стаціонару до реанімації Київської лікарні №8. Натомість лікарі нібито спочатку вимагали, щоб жінку забезпечили апаратом СРАР.
Згодом медики вимагали, щоб родичі шукали хворій місце в реанімації іншої лікарні. При цьому, як стверджують волонтери, лікарі не могли не розуміти, що з сатурацією 42 швидка не візьметься перевозити пацієнтку. Мотивували свої вимоги медики тим, що у реанімації лікарні нібито не було вільного місця.
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Чому Світлану відразу не перевели в реанімацію? Чому потрібно обривати телефони можновладців, щоб домогтися адекватного лікування в столичній лікарні №8? Чому співробітники лікарні №8 приховували реанімаційне місце?
– обурилася у фейсбуці волонтер Антоніна Селіна.
У самій лікарні відмовилися надати коментар 24 каналу з приводу смерті пацієнтки без офіційного звернення до департаменту охорони здоров'я Києва.