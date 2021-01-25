Стареньку Opel Astra, на яку наклеїли позначки центру спеціального призначення російської ФСБ, помітили 25 січня біля магазину "Баул" на Позняках у Києві.

Зареєстрована машина, за попередніми даними, у Слов'янську Донецької області. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Про власника автівки з символікою терористичного підрозділу країни-агресора місцеві мешканці нібито повідомили СБУ.

Що відомо про машину, що їздить з емблемою ФСБ у Києві



Opel із символікою терористичного підрозділу ФСБ / Фото OBOZREVATEL

Згідно з відкритими базами даних, автівка з номерами AH8288AC належить мешканцю звільненого від окупантів у 2014 році Слов'янська.

Придбав її чоловік, судячи з усього, у 2016 році. Принаймні остання перереєстрація на нового власника проходила саме тоді.

Чому саме керманич Opel їздить вільними від окупантів містами з символікою російських вбивць, невідомо.



Емблема російського спецпідрозділу ФСБ / Фото з відкритих джерел

Також не ясно, чи має він якесь відношення до бойових дій на Донбасі та до російської спецслужби.

У пресслужбі поліції Дарницького району Києва в коментарі 24 каналу з приводу цього інциденту зазначили, що ніяких повідомлень від громадян не отримували.