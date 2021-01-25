З донецькою реєстрацією: у Києві помітили автівку з символікою спецпідрозділу ФСБ – фото

Стареньку Opel Astra, на яку наклеїли позначки центру спеціального призначення російської ФСБ, помітили 25 січня біля магазину "Баул" на Позняках у Києві.
Зареєстрована машина, за попередніми даними, у Слов'янську Донецької області. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
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Opel із символікою терористичного підрозділу ФСБ / Фото OBOZREVATEL
Емблема російського спецпідрозділу ФСБ / Фото з відкритих джерел
Також не зовсім ясно, чи має він якесь відношення до бойових дій на Донбасі та до російської спецслужби.
У пресслужбі поліції Дарницького району Києва в коментарі 24 каналу з приводу цього інциденту зазначили, що ніяких повідомлень від громадян не отримували.