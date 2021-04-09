У Києві на Татарці перехожі помітили, що на одному з балконів стоїть давньоєгипетський саркофаг. Кияни, які побачили його ввечері підкреслили, що він ще й містично світиться.

Місцеві мешканці фотографують неймовірну прикрасу балкону й діляться світлинами у соцмережах. Статуя схожа на саркофаг із зображенням бога Сонця – Ра. Саме його зображали з головою птаха.

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Не цар, а фараон-балкон

Ввечері артефакт створює атмосферу загадковості. "Коли темно, він велично виглядає в жовтому сяйві", – пише у коментарях киянин Олександр Хохолін.

Давньоєгипетський саркофаг на балконі у Києві / Фото Vgorode.ua

Щоправда, у день такий вишуканий елемент декору доволі дивно виглядає на фоні самої багатоповерхівки. Втім, люди припускають, що у цій квартирі живуть люди зі сфери кіно або любителі косплею.

Цар-балкони заборонять

У Києві планують затвердити в міській раді нові правила модифікації фасадів будинків. Власникам нерухомості буде складніше облаштовувати так звані "цар-балкони", а також встановлювати охолоджувачі для кондиціонерів.

В планах міста – жорсткіше штрафувати за утеплені та розцяцьковані балкони й охолоджувачі від кондиціонерів, які псують конденсатом фасади.