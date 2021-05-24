Фото одразу стало вірусним у соцмережах. Оскільки до видовища евакуйованих машин у столиці всі звикли, але такого, щоб спеціалізована вантажівка тягнула інший евакуатор із легковиком, ніхто не бачив.
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Через що саме евакуатору знадобилася допомога, невідомо.
Правилами не врегульовано
- У правилах дорожнього руху про такий спосіб евакуації машин нічого не сказано. Втім, ПДР передбачає перевезення спецзасобом лише однієї машини, якщо інше не обумовлене конструкцією.
- Цілком ймовірно, що евакуатор, який забрав автівку через порушення правил паркування, зламався. А оскільки під час завантаження у системі інспекторів з паркування машини одразу вважаються доставленими до штрафмайданчика, відвозити Ford довелося в такий спосіб.
- То ж, на місце, як зазначають користувачі соцмереж, прибув більший евакуатор, який і довіз обидва транспортних засоби на спецмайданчик.
Користувачі також висловлювали думки про те, що евакуатор з легковиком порушив правила паркування. Втім, подібне ну дуже малоймовірно.