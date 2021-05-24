Фото одразу стало вірусним у соцмережах. Оскільки до видовища евакуйованих машин у столиці всі звикли, але такого, щоб спеціалізована вантажівка тягнула інший евакуатор із легковиком, ніхто не бачив.

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Через що саме евакуатору знадобилася допомога, невідомо.

Правилами не врегульовано

У правилах дорожнього руху про такий спосіб евакуації машин нічого не сказано. Втім, ПДР передбачає перевезення спецзасобом лише однієї машини, якщо інше не обумовлене конструкцією.

Цілком ймовірно, що евакуатор, який забрав автівку через порушення правил паркування, зламався. А оскільки під час завантаження у системі інспекторів з паркування машини одразу вважаються доставленими до штрафмайданчика, відвозити Ford довелося в такий спосіб.

То ж, на місце, як зазначають користувачі соцмереж, прибув більший евакуатор, який і довіз обидва транспортних засоби на спецмайданчик.

Користувачі також висловлювали думки про те, що евакуатор з легковиком порушив правила паркування. Втім, подібне ну дуже малоймовірно.

Евакуатори у Києві є одним з найефективніших засобів боротьби з неправильним паркуванням. Велика кількість водіїв залишає свої машини у недозволених для цього місцях, через що стаються аварії та ускладнюється проїзд. Втім, багато автомобілістів незадоволені подібними заходами, оскільки вважають, що штраф із оплатою послуг штрафамайданчика – надто суворе покарання за порушення.