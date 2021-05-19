У Києві помітили евакуатор, який віз Tesla просто із зарядним кабелем

У Києві евакуатор віз електромобіль Tesla разом із зарядним кабелем. Складається враження, що комунальники забрали авто просто під час зарядки.

Втім, є ще одна версія, що ця автівка поламана – а цей кабель не змогли витягнути. Але перша версія виглядає реальнішою.

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Деталі цього інциденту наразі невідомі.

Історії про евакуатори

Евакуатори доволі часто потрапляють у курйозні або скандальні ситуації.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що евакуатор забрав автівку просто із дитиною у салоні. Після того, як комунальники зрозуміли помилку, машину довелося поставити на землю, а мати забрала хлопчика, який сидів на задньому сидінні.

Курйозний випадок стався у Києві біля Золотих воріт – під час вантаження машини на евакуатор, вуличний музикант вирішив зіграти сумну мелодію.

А у минулому році у Києві на евакуаторі вивезли казкову карету.

Евакуатор везе карету / фото з фейсбуку vasyl.zadvornyy