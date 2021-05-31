Насправді нічого таємничого "тарілка" не приховує. Це просто інсталяція, яку зробили люди на планеті Земля, аби привернути увагу.

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Де можна побачити "тарілку"

Об’єкт встановили на вулиці Медовій, біля Музею авіації. Доволі кумедно, що такий нібито неземний летючий апарат привезли на евакуаторі.

У Києві помітили летючу тарілку

Ось так це виглядало / Фото сайту видання "Сегодня"

НЛО у Києві

Варто підкреслити, що це не вперше у Києві таке трапляється. У 2018 році в ЗМІ також повідомляли, що вулицями столиці на евакуаторі возили НЛО.

НЛО на евакуаторі у Києві

Ще один невпізнаний об'єкт / Фото сайту "ТопЖир"

Нагадаємо, що нещодавно у Києві таки бачили непізнані летючі об’єкти – парад загадкових вогнів налякав людей, втім, виявилось, що до цього причетний Ілон Маск. Це були супутники, запущені компанією SpaceX.