Насправді нічого таємничого "тарілка" не приховує. Це просто інсталяція, яку зробили люди на планеті Земля, аби привернути увагу.

А це вже не жарти Пентагон підтвердив справжність чергового відео з НЛО: Обама заявив, що бачив записи

Де можна побачити "тарілку"

Об’єкт встановили на вулиці Медовій, біля Музею авіації. Доволі кумедно, що такий нібито неземний летючий апарат привезли на евакуаторі.

Ось так це виглядало / Фото сайту видання "Сегодня"

НЛО у Києві

Варто підкреслити, що це не вперше у Києві таке трапляється. У 2018 році в ЗМІ також повідомляли, що вулицями столиці на евакуаторі возили НЛО.

Ще один невпізнаний об'єкт / Фото сайту "ТопЖир"

Нагадаємо, що нещодавно у Києві таки бачили непізнані летючі об’єкти – парад загадкових вогнів налякав людей, втім, виявилось, що до цього причетний Ілон Маск. Це були супутники, запущені компанією SpaceX.