Новий маршрут чи міжміські перевезення: кияни сперечаються через незвичні та нові автобуси

Днями жителі столиці побачили на вулицях Києва незвичні жовті автобуси марки Volvo. Транспортні засоби їхали Борщагівкою та Позняками, районами Святошиного, Севастопольської площі, але не брали пасажирів.

Фотографії загадкових автобусів, пофарбованих у яскравий жовтий колір, одразу ж з'явилися у соцмережах. Деякі користувачі припустили, що влада Києва випробовує нові маршрути для громадського транспорту. Інші ж писали про нерегулярні перевезення.

Тітушки намагалися зірвати конкурс перевізників на маршрутах Києва: фото

Крім того, як з'ясувалося, нещодавно такі маршрути бачили у Києві й раніше. Тоді на них був напис "діти".

Ймовірно, вираховують економічність

За даними видання "Сьогодні", у КМДА припустили, що появою автобусів Volvo перевізник вирішив показати, на чому возитиме пасажирів.



Незвичні для Києва автобуси незабаром можуть випустити на нові маршрути / Фото Kyiv.Media

Це автобуси великої місткості. В них зможуть перевозити до 80 пасажирів. Автобусі не нові – 2010 року випуску. Нещодавно пройшов конкурс на міські маршрути, мабуть, перевізник вирішив продемонструвати, які транспортні засоби возитимуть киян,

– зазначили у службі перевезень КМДА.

Автобуси, за попередніми даними, належать компанії з Білої Церкви "Транс-Сіті". Вона нещодавно придбала 13 таких транспортних засобів, ймовірно, для використання їх у Києві.



Автобуси їздять Києвом вже понад тиждень / Фото Kyiv.Media

Якими саме маршрутами курсуватимуть Volvo, наразі невідомо.