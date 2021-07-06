У Києві помітили сучасного священника на електросамокаті: курйозне відео

У центрі Києві помітили священника, який катався на електросамокаті. Ймовірно, що він не справжній піп, а просто одягнувся у такому стилі, аби привернуту увагу людей.

Відео опублікували у соцмережах. Чоловік у рясі виглядає по чудернацькому.

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Піп катався на самокаті

Він швидко пересувався центральними вулицями столиці й нібито робив це не вперше. Наразі невідомо чи це справжній священник, або ж актор, який одягнувся у таке вбрання.

У Києві помітили священника на електросамокаті: відео

Інший випадок

Раніше у столиці стався інший інцидент – п’яний чоловік у рясі й з хрестом чіплявся до людей. Як з’ясувалось, це був не справжній піп. Нібито він займався шахрайством – просив у людей гроші на будівництво храму, але кошти йшли зовсім на інше.