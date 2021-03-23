У Києві поновили на посаді прокурора Мазурика: був затриманий за хабар

Київська міська прокуратура відновила на посаді Святослава Мазурика, якого торік було затримано за отримання хабаря – 100 тисяч доларів. Він представляє державу у судах, хоча й підозрюється у корупції.

Службове розслідування прокуратури з’ясувало, що Мазурик не порушував прокурорської етики. За результатами іншого службового розслідування йому виписали скаргу.

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За що затримали

Мазурика затримали влітку 2020 року під час отримання хабаря від співробітника "Банку Альянс", за це він обіцяв допомогти банкірам розв'язати проблеми із законом.

Сайт "Слідство.Інфо" також опублікувало відео з прихованої камери, як Мазурик намагався заховати гроші у свою сумку.

Справа прокурора Мазурика: дивіться відео

За це прокурора відсторонили від роботи й узяли під варту з правом внесення застави, яку згодом зменшили з 630 тисяч до 227 тисяч гривень.

Пізніше правоохоронці виявили, що Мазурик разом зі спільником із СБУ, фактично, створили фейкове кримінальне провадження, щоб шантажувати працівників банку.

Відновлений на роботі

У січні 2021-го року Мазурик повернувся на роботу і регулярно відвідує судові засідання, де представляє сторону обвинувачення як прокурор, хоча і сам є підозрюваним в корупції.

Відповідь прокуратури / Скриншот "Слідство.Інфо"

Відповідь прокуратури – друга сторінка / Скриншот "Слідство.Інфо"