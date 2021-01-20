У Києві через перепади температури буде небезпечно: падатимуть бурульки
У столиці попередили про небезпеку на вулицях / 24 канал
У Києві очікують потепління. КМДА попереджає киян про небезпеку – 21 та 22 січня будуть падати бурульки. Мешканців закликають бути обережними.
Вночі на 21 січня у столиці очікується мороз, а на наступний день буде плюсова температура. На наступну добу прогнози аналогічні. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Читайте також У Києві після купання на Водохреще до лікарів звернулось 8 людей
Аби уникнути травм комунальна аварійно-рятувальна служба рекомендує дотримуватись певних правил.
У Києві на перехожих можуть падати бурульки: що робити
- звертайте увагу на наявність небезпечних утворень із криги і снігу на дахах будинків;
- не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їхньої відсутності звертайте увагу на наявність небезпечних утворень із криги і снігу на дахах будинків;
- за можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
- будьте уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
- власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;
- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що відбувається – можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям.
Поділитися новиною