У Києві очікують потепління. КМДА попереджає киян про небезпеку – 21 та 22 січня будуть падати бурульки. Мешканців закликають бути обережними.

Вночі на 21 січня у столиці очікується мороз, а на наступний день буде плюсова температура. На наступну добу прогнози аналогічні. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Аби уникнути травм комунальна аварійно-рятувальна служба рекомендує дотримуватись певних правил.

У Києві на перехожих можуть падати бурульки: що робити