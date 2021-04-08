У Києві попри локдаун й заборону розважальних заходів та роботи ресторанів, помітили салюти на набережній. Ймовірно, їх запускали під час закритих вечірок.

Всім відомо, що біля Дніпра розташовано чимало ресторанів та кафе. Саме там й були помічені салюти 6 квітня.

Тим часом У Києві хворих на коронавірус вже будуть класти у пологових будинках та дитячих лікарнях

Локдаун не для реальних пацанів

Відео оприлюднили у фейсбук-спільноті "Наш дім – Березняки". Автор посту пише: "Йшов другий день локдауну. Люди виживали як могли".

Автор відео за кадром коментує, що "локдаун для лохів, а для реальних пацанів – і феєрверк, і працюючий кабак".

У Києві попри карантин на набережній запускають салюти: дивіться відео

Коментарі й припущення

У коментарях люди жартують, що це таксисти влаштували корпоратив. Натомість інші зазначають, що подібні вечірки з салютами відбуваються через день.