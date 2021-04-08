"Локдаун для л*хів": у Києві попри карантин на набережній запускають салюти

Джерело:24 канал
У Києві попри локдаун й заборону розважальних заходів та роботи ресторанів, помітили салюти на набережній. Ймовірно, їх запускали під час закритих вечірок.
Всім відомо, що біля Дніпра розташовано чимало ресторанів та кафе. Саме там й були помічені салюти 6 квітня.
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Відео оприлюднили у фейсбук-спільноті "Наш дім – Березняки". Автор посту пише: "Йшов другий день локдауну. Люди виживали як могли".
Автор відео за кадром коментує, що "локдаун для лохів, а для реальних пацанів – і феєрверк, і працюючий кабак".
У Києві попри карантин на набережній запускають салюти: дивіться відео
У коментарях люди жартують, що це таксисти влаштували корпоратив. Натомість інші зазначають, що подібні вечірки з салютами відбуваються через день.