Незважаючи на карантинні обмеження, якими Кабмін заборонив роботу продуктових ярмарок, з 12 до 17 січня в усіх районах Києва їх все ж таки проводитимуть.

Про наміри провести традиційні сезонні ярмарки, де торгуватимуть сільськогосподарською продукцією, повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Дивіться також Свята скінчилися: у Києві почали демонтувати головну ялинку країни – відео Чому ярмарки проводитимуться попри заборону уряду та постанову КМДА , не зрозуміло. Де у Києві пройдуть продуктові ярмарки 12 січня: у Дарницькому районі – вулиця Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вулиця Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;

у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4; 13 січня: у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вулиці Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – проспект Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – проспект Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8; 14 січня: у Голосіївському районі – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дарницькому районі – вулиця Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

у Печерському районі – вулиця Генерала Алмазова,6;

у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;

у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1; 15 січня: у Голосіївському районі – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вулиця Гродненська, 1/35-17А, вулиця Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – провулок Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вулиця Ризька, 1, вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиця Богдана Хмельницького, 94; 16 січня: в Оболонському районі – вулиця Йорданська, 1-9; 17 січня: у Дніпровському районі – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Святошинському районі – вулиця Семашка, 10.