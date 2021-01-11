У Києві попри заборону проведуть продуктові ярмарки
У Києві проводитимуть ярмарки / kievvlast.com.ua/
Незважаючи на карантинні обмеження, якими Кабмін заборонив роботу продуктових ярмарок, з 12 до 17 січня в усіх районах Києва їх все ж таки проводитимуть.
Про наміри провести традиційні сезонні ярмарки, де торгуватимуть сільськогосподарською продукцією, повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
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Чому ярмарки проводитимуться попри заборону уряду та постанову КМДА, не зрозуміло.
Де у Києві пройдуть продуктові ярмарки
12 січня:
- у Дарницькому районі – вулиця Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вулиця Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4;
13 січня:
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах проспекту Науки та вулиці Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вулиці Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – проспект Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – проспект Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8;
14 січня:
- у Голосіївському районі – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дарницькому районі – вулиця Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вулиця Генерала Алмазова,6;
- у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспекту Перемоги, 73/1 та вулиці Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1;
15 січня:
- у Голосіївському районі – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вулиця Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вулиця Гродненська, 1/35-17А, вулиця Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – провулок Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вулиця Ризька, 1, вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиця Богдана Хмельницького, 94;
16 січня:
- в Оболонському районі – вулиця Йорданська, 1-9;
17 січня:
- у Дніпровському районі – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Святошинському районі – вулиця Семашка, 10.
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