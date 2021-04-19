У Києві попрощались з письмеником та політиком Володимиром Яворівським: фото
У Києві 19 квітня попрощались з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія відбулась в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.
Джерело:Укрінформ
Попрощатись із Яворівським прийшли багато громадян, митців, політиків. Зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко
До теми Помер український письменник і політик Володимир Яворівський
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Яворівський – поборник всього українського.
Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний,
– сказала Денісова.
Церемонія прощання з Яворівським / Фото Укрінформу:
Що відомо про Яворівського
Джерело: Вікіпедія
- Яворівський був журналістом у різних ЗМІ Одеси, Запоріжжя та Львова.
- Чоловік був депутатом СРСР та незалежної України – до 1998 року.
- Крім того, Яворівський 10 років очолював Національну спілку письменників України.
- Він є автором низки збірок оповідань, повістей та романів.
- До речі, дружина Яворівського Галина – акторка Національної філармонії України, а син і донька – журналісти.
- Помер письменник 17 квітня у віці 79 років.
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