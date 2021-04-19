У Києві попрощались з письмеником та політиком Володимиром Яворівським: фото

У Києві 19 квітня попрощались з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія відбулась в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Попрощатись із Яворівським прийшли багато громадян, митців, політиків. Зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

До теми Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Яворівський – поборник всього українського.

Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний,

– сказала Денісова.

Церемонія прощання з Яворівським / Фото Укрінформу:

Що відомо про Яворівського

Джерело: Вікіпедія