У Києві попрощались з письмеником та політиком Володимиром Яворівським: фото

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Джерело:

Укрінформ

У Києві 19 квітня попрощались з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія відбулась в київському Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Попрощатись із Яворівським прийшли багато громадян, митців, політиків. Зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

До теми Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Яворівський – поборник всього українського.

Він любив та захищав українську мову, українську культуру. Це велика втрата для України та всіх нас. Кажуть, що незамінних людей не існує, але Володимир Яворівський незамінний,
– сказала Денісова.

Церемонія прощання з Яворівським / Фото Укрінформу:

Що відомо про Яворівського

Джерело: Вікіпедія

  • Яворівський був журналістом у різних ЗМІ Одеси, Запоріжжя та Львова.
  • Чоловік був депутатом СРСР та незалежної України – до 1998 року.
  • Крім того, Яворівський 10 років очолював Національну спілку письменників України.
  • Він є автором низки збірок оповідань, повістей та романів. 
  • До речі, дружина Яворівського Галина – акторка Національної філармонії України, а син і донька – журналісти.
  • Помер письменник 17 квітня у віці 79 років.