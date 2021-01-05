Серйозна бійка виникла між нетверезими охоронцями одного з будівельних майданчиків у Дарницькому районі Києва 4 січня. Внаслідок конфлікту між двома чоловіками один з них помер, а інший отримав ножове поранення.

Як з'ясували слідчі, конфлікт між 53-річним та старшим від нього на 2 роки чоловіками стався під час розпивання спиртних напоїв. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Дивіться також У Миколаївському порту навантажувач на смерть розчавив співробітницю

Про злочин правоохоронці дізналися від медиків. Які повідомили, що у лікарні помер чоловік, котрого привезли з численними тілесними ушкодженнями.

Що відомо про смертельну бійку на будмайданчику в Києві

Поліціянти кажуть, що працівники однієї з охоронних компаній почали битися між собою після нетривалого словесного конфлікту.

53-річний чоловік схопився за ніж та вдарив ним колегу по шиї.

Поранений почав ще сильніше лупцювати опонента, а потім – звернувся до медиків для отримання допомоги.

55-річного охоронця госпіталізували. Врятувати йому життя медики не змогли.

Інший учасник бійки перебуває в лікарні.

Перевищення меж оборони

Наразі поліціянти шиють постраждалому статтю про умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яке було вчинене через перевищення меж необхідної оборони.

Якщо в суді доведуть, що чоловік, якому встромили ніж у шию, скоїв злочин йому загрожує до 2 років виправних робіт, до пів року арешту або до 2 років обмеження волі. Також охоронця можуть засудити до 150 – 240 годин громадських робіт.