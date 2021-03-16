У Києві посадили на 4 роки одного з "мінерів": брехав про вибухівку на пошті

У Києві суд посадив місцевого мешканця за те, що він двічі обманював правоохоронців – повідомляв про замінювання будівель. Телефонному терористу дали 4 роки тюрми.

Злочинець раніше вже був засуджений за аналогічні злочини. Остання його справа – подзвонив на 102 й повідомив, що у відділенні пошти в Голосіївському районі станеться вибух.

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На ноги поставили усіх – поліцію, рятувальників та медиків. Але ніякої вибухівки так й не знайшли. Такі повідомлення правоохоронці отримують майже щотижня.

Об’єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.

Не всіх садять у тюрму

2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.

До теми – нещодавно суд зобов’язав пройти обов’язкове лікування чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати "Міст метро" у Києві. Про це також повідомила пресслужба прокуратури.