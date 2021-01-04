У Голосіївському районі Києва на проїжджій частині 4 січня провалився асфальт. Причина утворення провалля – підмивання ґрунту.

У столиці знову провалився асфальт

Інцидент трапився 4 січня у Києві, на вулиці Великій Васильківській. Про це повідомляє пресслужба Голосіївської райдержадміністрації.

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Там після виконання планових робіт із прокладання інженерних мереж підмило ґрунт. А це у результаті призвело до провалення асфальту.

Після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині,

– йдеться у повідомленні.

На місце екстрено виїхали комунальники, вони ліквідовують наслідки аварії. На ділянці дороги, де сформувалося провалля, перекрили рух для проведення ремонтних робіт.

У РДА також зауважили, що такі незручності тимчасові.

Зверніть увагу! Раніше у центрі Києва під асфальт провалився сміттєвоз. Під задніми колесами вантажівки утворилася яма, тому машина не змогла самостійно з неї виїхати. Підіймали авто, використовуючи спецтехніку.



У центрі Києва посеред дороги провалився асфальт / Фейсбук Голосіївської райдержадміністрації



Трапилося це через підмитий ґрунт / Фейсбук Голосіївської райдержадміністрації