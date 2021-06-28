Пожежа трапилась біля будинку №3 на вулиці Гната Хоткевича. Автівка була припаркована на узбіччі.

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Посеред дороги загорілась авто

  • О 00:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гната Хоткевича, у Дніпровському районі столиці.
  • Вогонь спалахнув в автівці "ВАЗ 2109", яка стояла на узбіччі.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Вогнеборці, не гаючи часу, відразу почали гасити пожежу.
  • Рятувальники повністю ліквідували її о 00:38.
  • До робіт залучили 3 одиниці спецтехніки та 14 співробітників ДСНС.
  • На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі не було.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення займання.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото Київське ГУ ДСНС

 