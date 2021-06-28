У Києві посеред дороги вщент згоріло авто: вогонь гасили 14 рятувальників – фото
28 червня 2021 , 17:47Читать новость на русском
Джерело:Київське ГУ ДСНС
Київські рятувальники 28 червня ліквідували пожежу в автівці "ВАЗ 2109". Пожежа виникла просто посеред дороги. Внаслідок займання авто майже повністю згоріло.
Пожежа трапилась біля будинку №3 на вулиці Гната Хоткевича. Автівка була припаркована на узбіччі.
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Посеред дороги загорілась авто
- О 00:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гната Хоткевича, у Дніпровському районі столиці.
- Вогонь спалахнув в автівці "ВАЗ 2109", яка стояла на узбіччі.
- На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Вогнеборці, не гаючи часу, відразу почали гасити пожежу.
- Рятувальники повністю ліквідували її о 00:38.
- До робіт залучили 3 одиниці спецтехніки та 14 співробітників ДСНС.
- На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі не було.
- Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення займання.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото Київське ГУ ДСНС