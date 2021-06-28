У Києві посеред дороги вщент згоріло авто: вогонь гасили 14 рятувальників – фото

28 червня 2021 , 17:47
Читать новость на русском

Джерело:

Київське ГУ ДСНС

Київські рятувальники 28 червня ліквідували пожежу в автівці "ВАЗ 2109". Пожежа виникла просто посеред дороги. Внаслідок займання авто майже повністю згоріло.

Пожежа трапилась біля будинку №3 на вулиці Гната Хоткевича. Автівка була припаркована на узбіччі.

До теми У Миколаєві вандали підпалили техніку, яка ремонтувала міст: відео пожежі

Посеред дороги загорілась авто

  • О 00:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гната Хоткевича, у Дніпровському районі столиці.
  • Вогонь спалахнув в автівці "ВАЗ 2109", яка стояла на узбіччі.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Вогнеборці, не гаючи часу, відразу почали гасити пожежу.
  • Рятувальники повністю ліквідували її о 00:38.
  • До робіт залучили 3 одиниці спецтехніки та 14 співробітників ДСНС.
  • На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі не було.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення займання.
Зауважте! У Стрию 23 червня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі "Еталон". Внаслідок займання полум'я повністю його знищило. Проте, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото Київське ГУ ДСНС

 

Автор: Ольга Котів