У Києві посеред ночі лунали постріли: є поранені
На проспекті Григоренка в Києві сталася стрілянина: постраждали 2 осіб / "Вартові Еспресо"
У Києві на проспекті Григоренка було чутно постріли. У результаті поранень зазнали двоє людей. Інцидент трапився вночі проти 11 квітня.
Джерело:"Вартові Еспресо"
Стрілянина сталася внаслідок конфлікту між нетверезими чоловіками. Проспект Григоренка розташовується у Дарницькому районі.
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Що відомо про інцидент
- Відпочивала компанія. Люди були у нетверезому стані.
- В одну мить між чоловіками виник конфлікт. Один із них дістав пістолет і вистрілив у свого опонента.
- За попередньою інформацією, зброя була травматичною. Однак ця інформація – не підтверджена.
- У результати травми отримали 2 людей. Їх госпіталізували. Яке саме поранення – не відомо.
- На місці працювали правоохоронці та медики. Обставини та причини конфлікту з’ясовують слідчі. Також опитують свідків.
Дивіться відео з місця стрілянини на Грогоренка в Києві
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