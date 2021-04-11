У Києві на проспекті Григоренка було чутно постріли. У результаті поранень зазнали двоє людей. Інцидент трапився вночі проти 11 квітня.

Стрілянина сталася внаслідок конфлікту між нетверезими чоловіками. Проспект Григоренка розташовується у Дарницькому районі. Зверніть увагу СІЗО та гауптвахта: вироки суду щодо стрілянині в потязі Костянтинівка – Київ Що відомо про інцидент Відпочивала компанія. Люди були у нетверезому стані.

В одну мить між чоловіками виник конфлікт. Один із них дістав пістолет і вистрілив у свого опонента.

За попередньою інформацією, зброя була травматичною. Однак ця інформація – не підтверджена.

У результати травми отримали 2 людей. Їх госпіталізували. Яке саме поранення – не відомо.

На місці працювали правоохоронці та медики. Обставини та причини конфлікту з’ясовують слідчі. Також опитують свідків. Дивіться відео з місця стрілянини на Грогоренка в Києві До слова! Нещодавно у Львові також відкривали вогонь посеред вулиці. Попередньо, стріляв підсудний 34-річний чоловік. Невдовзі після інциденту його затримали. Чи хтось постраждав – у поліції не повідомили.