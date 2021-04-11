У Києві посеред ночі лунали постріли: є поранені

Джерело:"Вартові Еспресо"
У Києві на проспекті Григоренка було чутно постріли. У результаті поранень зазнали двоє людей. Інцидент трапився вночі проти 11 квітня.
Стрілянина сталася внаслідок конфлікту між нетверезими чоловіками. Проспект Григоренка розташовується у Дарницькому районі.
Зверніть увагу СІЗО та гауптвахта: вироки суду щодо стрілянині в потязі Костянтинівка – Київ
Дивіться відео з місця стрілянини на Грогоренка в КиєвіДо слова! Нещодавно у Львові також відкривали вогонь посеред вулиці. Попередньо, стріляв підсудний 34-річний чоловік. Невдовзі після інциденту його затримали. Чи хтось постраждав – у поліції не повідомили.