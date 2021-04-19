На Лісовому масиві столиці на поштовій скриньці знайшли 2 артснаряди
У Києві 18 квітня рятувальники знайшли аж 3 бойові артилерійські снаряди – 2 у Деснянському районі на вулиці Курчатова, 13. Хтось прикріпив їх на поштову скриньку у під’їзді. А ще у Дарницькому районі знайшли міну.
Джерело:ДСНС
Всі небезпечні предмети були знешкоджені на полігоні. Наразі невідомо чи є зв’язок між двома випадками.
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Які снаряди знайшли
Пресслужба ДСНС пише, що другу небезпечну знахідку виявили на вулиці Бориспільській. Там був артилерійський снаряд Д-122 міліметрів та мінометна міна Д-50 міліметрів. На Лісовому масиві виявили два артилерійських снаряди Д-122 міліметрів та Д-76 міліметрів.
Ймовірно йдеться про бойові припаси часів Другої світової війни.
Нещодавно у Києві на станції метро затримали п'яних чоловіків з бойовими гранатами. А пенсіонер з Миколаївщини використовував артилерійський снаряд як підставку для хатніх справ.
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