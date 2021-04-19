На Лісовому масиві столиці на поштовій скриньці знайшли 2 артснаряди

У Києві 18 квітня рятувальники знайшли аж 3 бойові артилерійські снаряди – 2 у Деснянському районі на вулиці Курчатова, 13. Хтось прикріпив їх на поштову скриньку у під’їзді. А ще у Дарницькому районі знайшли міну.

Всі небезпечні предмети були знешкоджені на полігоні. Наразі невідомо чи є зв’язок між двома випадками.

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Які снаряди знайшли

Пресслужба ДСНС пише, що другу небезпечну знахідку виявили на вулиці Бориспільській. Там був артилерійський снаряд Д-122 міліметрів та мінометна міна Д-50 міліметрів. На Лісовому масиві виявили два артилерійських снаряди Д-122 міліметрів та Д-76 міліметрів.

Ймовірно йдеться про бойові припаси часів Другої світової війни.

Також повідомляється, що рятувальники від початку 2021 року на території Києва вилучили та знешкодили 73 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Нещодавно у Києві на станції метро затримали п'яних чоловіків з бойовими гранатами. А пенсіонер з Миколаївщини використовував артилерійський снаряд як підставку для хатніх справ.