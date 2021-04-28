У Києві скасовують локдаун, – Кличко
У Києві таки послаблюють карантин. Про це повідомив Віталій Кличко 28 квітня під час брифінгу.
Джерело:24 канал
Мер повідомив, що локдаун не продовжуватимуть. З 1 травня в столиці буде діяти пом'якшений карантин.
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Локдаун у Києві скасували: що дозволять
- рух наземного громадського транспорту та метро – працюватиме у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)
- роботу закладів торгівлі
- торгово-розважальних центрів
- ринків
- ярмарків
- закладів громадського харчування
- спортивних залів та фітнес-центрів
Центри надання адміністративних послуг будуть працювати за попереднім записом через електронні сервіси.
Освіта
5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.
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