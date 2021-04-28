У Києві таки послаблюють карантин. Про це повідомив Віталій Кличко 28 квітня під час брифінгу.

Мер повідомив, що локдаун не продовжуватимуть. З 1 травня в столиці буде діяти пом'якшений карантин.

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Локдаун у Києві скасували: що дозволять

рух наземного громадського транспорту та метро – працюватиме у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)

роботу закладів торгівлі

торгово-розважальних центрів

ринків

ярмарків

закладів громадського харчування

спортивних залів та фітнес-центрів

Центри надання адміністративних послуг будуть працювати за попереднім записом через електронні сервіси.

Освіта

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.