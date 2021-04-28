У Києві скасовують локдаун, – Кличко

Джерело:24 канал
У Києві таки послаблюють карантин. Про це повідомив Віталій Кличко 28 квітня під час брифінгу.
Мер повідомив, що локдаун не продовжуватимуть. З 1 травня в столиці буде діяти пом'якшений карантин.
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Центри надання адміністративних послуг будуть працювати за попереднім записом через електронні сервіси.
5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Місто з 1 травня перейде у жовту зону карантину – якщо люди не будуть дотримуватись правил, то Київ може швидко повернутися до жорстких заходів.
Локдаун дав результати, але це не означає, що ми подолали вірус. Ситуація залишається напруженою,
– підкреслив Віталій Кличко.
Які обмеження діятимуть:
Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.