Потяг на величезній швидкості протаранив легковик у Києві: пасажира тягнуло колією кілометр

Жахлива аварія на залізниці за участю автівки сталася вночі 17 лютого в Дарницькому районі Києва. Водій легковика "ВАЗ", за даними правоохоронців, видерся на залізницю попри заборонений сигнал світлофору.

Власник легковика намагався проскочити перед поїздом, але той на великій швидкості зніс машину.

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Водій "ВАЗу" від освідчення на стан сп'яніння відмовився. Чи був він нетверезим, невідомо.

Пасажир загинув миттєво

За мить до аварії в салоні машини російського автопрому перебували двоє чоловіків близько 30 років.

Від удару потяг зачепив пасажира та вирвав його з салону.

Гальмівний шлях багатотонного поїзда склав майже кілометр. Всю цю відстань вже тіло загиблого тягнуло колією.

Водій у цій нищівній автокатастрофі майже не постраждав. Він відмовився від госпіталізації.

Від машини внаслідок зіткнення нічого не залишилось.

Дивіться відео з місця жахливої ДТП за участю "ВАЗу" та потяга: