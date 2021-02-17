Потяг на величезній швидкості протаранив легковик у Києві: пасажира тягнуло колією кілометр

Джерело:Вартові Еспресо
Жахлива аварія на залізниці за участю автівки сталася вночі 17 лютого в Дарницькому районі Києва. Водій легковика "ВАЗ", за даними правоохоронців, видерся на залізницю попри заборонений сигнал світлофору.
Власник легковика намагався проскочити перед поїздом, але той на великій швидкості зніс машину.
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Від машини внаслідок зіткнення нічого не залишилось.
Дивіться відео з місця жахливої ДТП за участю "ВАЗу" та потяга: