Киянам повернули близько 30 мільйонів гривень за неякісні комунальні послуги. Таку суму підрахували в КМДА.

Протягом цього року житлово-комунальна інспекція здійснила близько 2 тисяч перевірок: за їх результатами комунальні служби усували недоліки у своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні чи ненадані послуги. Про це під час брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

Читайте також 19-річний киянин носив у Львові шапку з символікою СРСР: йому загрожує в'язниця

Серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, — неналежне утримання будинків та прибудинкових територій.

Ще однією частою проблемою стало неякісне надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Куди звертатися киянам, якщо вони не задоволені якістю комунальних послуг?

Ініціювати таку перевірку роботи комунальних служб кияни можуть звернувшись до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ – за номером 1557. Або на сторінку служби в Facebook.