У Києві "замінували" КМДА та кілька ТРЦ: викуп вимагають у біткоїнах
6 липня 2021 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук Володимира Бондаренка
У Києві 6 липня повідомили про мінування будівлі Міської ради та КМДА, а також кількох ТРЦ. Невідомі вимагають викуп у біткоїнах.
Йдеться про 0,5 біткоїна, що приблизно дорівнює 17 тисяч доларів. Співробітників та цивільних осіб частково евакуюють з будівлі. Про це повідомив заступник Віталія Кличка.
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"Мінування Київради"
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію – ймовірно це черговий фейк.
"Мінування" ТРЦ
Водночас аналогічні повідомлення про мінування надійшли й у торговельні центри – "Метроград", Gulliver та Ocean Plaza.
У цих місцях наразі також людей евакуюють.