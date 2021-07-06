У Києві "замінували" КМДА та кілька ТРЦ: викуп вимагають у біткоїнах

У Києві 6 липня повідомили про мінування будівлі Міської ради та КМДА, а також кількох ТРЦ. Невідомі вимагають викуп у біткоїнах.

Йдеться про 0,5 біткоїна, що приблизно дорівнює 17 тисяч доларів. Співробітників та цивільних осіб частково евакуюють з будівлі. Про це повідомив заступник Віталія Кличка.

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"Мінування Київради"

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію – ймовірно це черговий фейк.

"Мінування" ТРЦ

Водночас аналогічні повідомлення про мінування надійшли й у торговельні центри – "Метроград", Gulliver та Ocean Plaza.

У цих місцях наразі також людей евакуюють.