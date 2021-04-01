У Києві 1 квітня начебто замінували всі лікарні. Поліція перевіряє інформацію й шукає вибухівку.

В МВС повідомили, що на їх електронну пошту прийшов лист від аноніма. У ньому йшлося про мінування.

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Наразі невідомо чи це справжня загроза або ж хтось вирішив так "пожартувати" на 1 квітня. Втім, такий гумор правоохоронці й суд можуть "оцінити" тюремним строком.

Що відомо про замінування

Поки поліція та ДСНС перевіряє інформацію, з лікарень евакуювали людей – тих, кого можна було вивести на вулицю. В лікарнях чимало хворих людей, які за станом здоров'я не можуть залишити палати.

В пресслужбі київської поліції у коментарі для сайту 24 каналу повідомили, що дійсно всі лікарні столиці зараз перевіряють на вибухівку.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі собаками,

– розповіли в поліції.

Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.

Зверніть увагу! 2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.