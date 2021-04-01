У Києві повідомили про мінування всіх лікарень: інформацію перевіряють
У Києві 1 квітня начебто замінували всі лікарні. Поліція перевіряє інформацію й шукає вибухівку.
Джерело:24 канал
В МВС повідомили, що на їх електронну пошту прийшов лист від аноніма. У ньому йшлося про мінування.
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Наразі невідомо чи це справжня загроза або ж хтось вирішив так "пожартувати" на 1 квітня. Втім, такий гумор правоохоронці й суд можуть "оцінити" тюремним строком.
Що відомо про замінування
Поки поліція та ДСНС перевіряє інформацію, з лікарень евакуювали людей – тих, кого можна було вивести на вулицю. В лікарнях чимало хворих людей, які за станом здоров'я не можуть залишити палати.
В пресслужбі київської поліції у коментарі для сайту 24 каналу повідомили, що дійсно всі лікарні столиці зараз перевіряють на вибухівку.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі собаками,
– розповіли в поліції.
Фейкові замінювання у Києві
Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.
Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.
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